Järgmine Eesti onlyfansitar tegi saidilt sääred: polnud enam midagi postitada

19-aastane Laura-Ly Uussaar rääkis Elu24 intervjuus, et pani OnlyFansi kinni, kuna sinna polnud enam midagi postitada. «Tundsin, et ei viitsi sellega sel määral tegeleda, et spetsiaalselt sinna sisu luua. Siis kustutasingi ära,» on neiul lihtne ja inimlik selgitus.