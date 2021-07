«Ringvaates» kõneles Eesti balletiliidu esimees Triinu Upkin, kelle sõnul põdes 43-aastane Arhangelski Covid-19 haigust tänavu kevadel. Pärast seda naasis tantsija tööle, kuid tundis ennast Upkini sõnul väga kummaliselt. «Muret tekitas see, et ta hakkas tundma surinat käes. Halvenenud silmanägemine, kõik need sümptomid hakkasid järjest süvenema. Nüüd on see üsna kiiresti eskaleerunud väga tõsiseks haiguseks,» rääkis balletiliidu esimees.