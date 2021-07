Andres Puusepp sai hakkama tõelise kangelasteoga: selle naise pilk, tema tänu...

«Vahel on raske ja kohe väga raske!» tunnistas ta alustuseks.

«5 aastat olen olnud vabatahtlik päästja ja eile tundsin miks ma seda teen. Kui teised võitlesid katusel tulega tuli minu juurde nuttev naine kes palus, et tema koer päästetaks. Küsisin millises korteris koer on ja võtsin võtmed ning jooksin 5 korrusele kuhu oli kogunenud ka parasjagu suitsu. Korterisse sisenedes nägin ehmunud ja hirmunud armsat kutsut kelle sülle haarasin ja õue viisin ning tema peranaisele üle andsin. Selle naise pilk, tema tänu... seda ei saa kirjeldada.»

Puusepp sõnas, et on õnnelik, et Lasnamäe päästekomando mehed hoiavad, õpetavad ja hoolivad temast.