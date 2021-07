Miks olümpiavõitjad medalit hammustavad? Olümpiaajaloolaste rahvusvahelise ühenduse üks juhtidest David Wallechinsky selgitas, et kui sajandeid tagasi kontrolliti hammustamisega, kas tegemist on õige kulla ja hõbedaga, siis nüüd on see lihtsat traditsioon. Olümpiasportlased näitavad medali hammustamisega, et nemad on võitjad ja samas jäävad neist erilised fotod, teatab cnn.com.