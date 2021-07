Justin Bieber astus vaimse tervise pärast olümpia katkestanud Simone Bilesi toetuseks välja

Võimlemisliit teatas oma avalduses: «Pärast arstide hinnangut on Simone Biles taandunud mitmevõistluse finaalist, et keskenduda oma vaimsele tervisele. Toetame kogu südamest tema otsust ja kiidame teda oma heaolu esikohale seadmise eest.»

«Keegi ei saa kunagi aru, mis survega sa silmitsi seisad! Ma tean, et me ei tunne üksteist, kuid olen nii uhke su otsuse üle taganeda. Mõnikord on «ei» võimsam kui «jah». Kui rõõm hakkab kaduma selles, mida armastad, on oluline astuda samm tagasi, et hinnata, miks.»