Indoneesias Miss Global 2021 võistlusel Eestit esindav Merylin Nau on missikarusselli tuules justkui uuesti sündinud: endine onlyfansitar avaldas Instagramis, mida ta teeks, kui võidaks miljon dollarit, ja tuleb tunnistada, et tema vastus on ühele missikandidaadile igati sobilik.