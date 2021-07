Oma nime pideva kordamisega on selgelt kokku puutunud paljud eestlased, sest MyHitsi Facebooki postituse alla on vaid ööpäevaga tekkinud üle 3300 kommentaari.

«Minu nimi on Rolf, mitte Uku!» kirjutab laulja Rolf Roosalu MyHitsi postituse vaieldamatult kõige populaarsemas kommentaaris, mille on meeldivaks märkinud juba üle 1500 inimese. «Teie need kaks kes mul alati sassi lähevad, mitmeid kordi kuskil käinud ja Ukut näinud, alati ütlen Rolf ja vastupidi,» naerab üks naine laulja tehtud kommentaari. «Olen isegi sassi ajanud, sorry... Muusikastiil on ka suht sarnane,» märgib teine.