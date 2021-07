VIDEO ⟩ Olümpia kaameramees filmis naiste hokimatši ajal kummalist pealtvaatajat

Videost on näha, kuidas üks kaamerameestest filmib naisi hokiplatsil, samal ajal kui teine on suunanud kaamera sootuks prussakale . Kaadri vahetusel näeb, kuidas putukas tribüünil sibab.

Video on leidnud palju kõlapinda ka sotsiaalmeedias, pakkudes lisaks sporditeemadele ka pisut nalja. «Olümpia on nii igav, et nad näitavad prussakat,» naljatas üks kommenteerija. «See on tavaline, et filmitakse aeg-ajalt ka vaatajaid,» lisas teine. «Just seetõttu on olümpia vahva. Saate näha igasuguseid asju, mida tavaliselt televisioonis ei edastata. 400 meetri vabaujumine, judo ja prussakamaraton,» lõkerdas kolmas.