Tõnu Aare lähedased pärivad surma kohta aru ravimiametilt

Eesti Ekpress kirjutas 22. juulil, et Tõnu Aarel oli ka enne vaktsiini teisigi terviseprobleeme. Mehel olevat olnud aastaid tagasi kaks infarkti ning viis aastat tagasi diagnoositi tal ka eesnäärmevähk, mis ravile allus ja seljatati. «Andmeid on napilt ja lõplikeks järeldusteks oleks vaja põhjalikku analüüsi, aga kindlasti pidi perearst enne vaktsiini tegemist kaaluma, kas see on sobilik,» rääkis peaepidemioloog Kullo Kutsar Ekspressile. Tema sõnul võis olla Aarel immuunpuudulikkus, mistõttu ei oleks teda tohtinud vaktsineerida.