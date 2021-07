ELU25 ⟩ Tarmo Soomere: Katkuaja pudelikaelad ning karid

Isehakanud epidemioloogidele – nagu minagi – on tagantjärele päevselge, et kroonviirus, hellitusnimega koroonaviirus, pidigi ükskord meile manuliseks tulema. Ta tuli aga sellise hooga, et tõi päevavalgele teaduse, riigipidamise ja ühiskonna vaheliste seoste mitmed aspektid, millest pole seni suurt keegi hoolinud. Ennekõike nende mätaste vahelised pudelikaelad, lüngad ja veealused karid.

Muude tähtsate asjade vahel tegi selgeks, mis vahe on populariseerimisel ja kommunikeerimisel. Näiteks teaduse populariseerimine on äärmiselt vajalik. Sest natuke utreerides on selle eesmärk teha selgeks, et teadus on vinge värk. Sisu, tähendust ja konteksti ei pea tingimata mõistma.

Kommunikatsioon on olemuselt midagi muud. Selle keskne eesmärk on, et sihtrühm saab asjast aru. (Jätame kõrvale praegu enam levinud tähendusvarjundid nagu promomine, reklaam, lobitöö, vabandamine, vigade varjamine või musta valgeks rääkimine.) See toimib vaid siis, kui tegijatel on sisulised teadmised, mida nad oskavad muutuvasse konteksti panna.

Kriisikommunikatsioon pandeemia plahvatusohtlikus olukorras on tõeliselt raske. Sest tuleb tugineda erineva filosoofia ja keelekasutusega teadusvaldkondadele, mis kasutavad erilaadseid eeldusi ja sõnastavad järeldusi erinevalt.

Maruliselt muutuv maailm

Üks olemuslikke keerukusi seda tüüpi kriiside algstaadiumis on, et vastav teaduslik teave on ebakindel ja täieneb või isegi uueneb maruliselt, lausa päevadega. Pluss väga suured määramatused kasvõi selles osas, kui palju on nädala pärast vaja haigevoodeid või hingamisaparaate või mida teha, et mõlemaid jätkuks.

Nagunii on ülimalt raske on vahendada poliitikutele ja üldsusele keerukust ja määramatust. Rääkimata sellest, et üleeilne teadmine võib täna olla juba vale ja see mis, täna sulaselge tõde ja teaduse viimane sõna, võib ülehomme olla ajaloo prügikastis. Aga teadus on juba kord selline; ja kes selle leiva valinud, peab sellega leppima. Sellegipoolest peab määramatuse olemasolu olema selgitatud ja selle piirid adutavaks tehtud. Et mis on kindlalt teada, mis osaliselt teada, mis veel teadmata ja mida me ei saagi teada. Sest et universumi struktuur on kord juba selline, natuke torkiv ja ei kavatsegi hoolida meie igatsustest ja tunnetest.

Et kriisis üldse edasi minna, tuleb teha raskeid otsuseid ja samal ajal vältida ühiskonna lappama minekut. Sest kindlaid fakte on vähe, väärtused tule all ja omavahel konfliktis, kaalul on palju ja aega otsustamiseks pole. Teisisõnu, realiseerub klassikaline Funtowitzi ja Ravetzi normaalsusjärgse teaduse tetralemma.

Vaikimine pole alati kuld