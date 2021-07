Heidy Purga on Anneli Otis pettunud: mitte minu kultuuriminister!

«Olen ülimalt nördinud kultuuriministri viimaste päevade avalduste peale. Kui kultuuriminister ei seisa enda haldusala eest head eeskuju näidates, siis on kultuurivaldkond esimene, mis taas suure paugu saab ning väga paljud ei toibu sellest enam kunagi,» kirjutab Purga oma Instagrami postituse pealkirjas.

«Just kultuur on meie elu alus! Ainult vaktsineerimine hoiab ära võimaliku kolossaalse kahju nii inimeste tervisele ja enamvähem normaalsele elule,» kutsub Purga üles inimesi vaktsineerima.

Viimastel päevadel on meediaväljaannete veergudel figureerinud kultuuriminister Anneli Ott ning seda sugugi mitte vaid kultuuriteemadega seonduvalt. Nimelt levivad spekulatsioonid, et minister pole vaktsineeritud ning samuti on ministri sõnavõtud pannud inimesi vaktsineerimises kahtlema. Kolmapäeval võttis kultuuriministri väljaütlemiste ja tegudega seoses sõna ka perearst Karmen Joller. Loe selle kohta lähemalt siit.