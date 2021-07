Eesti rahvusballeti esisolisti Anatoli Arhangelski toetuseks on kogutud juba üle 80 000 euro

Võimalik, et ühel hetkel ulatab ka haigekassa abikäe, kuid seda ei saa nad teha enne, kui diagnoos on pandud. Itaalias on mehega kaasas tema abikaasa Marika Muiste.

Neljapäevase seisuga on heade annetajate abiga kogutud mehe toetuseks juba üle 80 000 euro. «Me hakkasime Anatoli abikaasale juba raha üle kandma, et kohe oleks vahendid olemas. Välismaal olemine kui selline juba nõuab finantse,» rääkis Eesti Balletiliidu esimees Triinu Upkin.

Veel ei ole selge, kas ja kuidas saab haigekassa Anatolit toetada. Samuti ei ole veel teada, millist ravi on vaja ega ka seda, kui palju raha on lõpuks vaja, et Anatolit aidata. Küll aga on juba praeguseks olnud abi laekunud annetustest. «See teeb südame väga soojaks, et inimesed hoolivad,» ütles Triinu Upkin. Annetustest kogutud summa saadetakse abikaasa Marikale Anatoli ravi ja võõrsil elamise kulude toetuseks.

Annetuse saab teha Balletiliidu kontole: EE161010022081883007 Eesti Balletiliit Selgitus: ANATOLILE

«Ringvaates» kõneles kolmapäeval Eesti balletiliidu esimees Triinu Upkin, kelle sõnul põdes 43-aastane Arhangelski Covid-19 haigust tänavu kevadel. Pärast seda naasis tantsija tööle, kuid tundis ennast Upkini sõnul väga kummaliselt. «Muret tekitas see, et ta hakkas tundma surinat käes. Halvenenud silmanägemine, kõik need sümptomid hakkasid järjest süvenema. Nüüd on see üsna kiiresti eskaleerunud väga tõsiseks haiguseks,» rääkis balletiliidu esimees.