Täna jätkuval festivalil astuvad lavale Cityflashy & Laura-Ly, Caater ja DJ Jerome. Kell 22.30 alustab festivali peaesineja Scooter. See on Scooteri esimene kontsert pärast pikemat pausi.

Festivali peakorraldaja Sten-Erik Jantson tuletab külalistele meelde, et üritusele on oodatud üksnes inimesed, kes on veendunud oma heas tervislikus seisundis.