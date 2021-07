PILDID JA VIDEO ⟩ Lapsepõlves ratsutamisega tegelenud Kethi Uibomägi hüppas uuesti hobuse selga

«Minult nõudis palju julgust, et peale enda operatsioone julgeksin hobuse selga istuda, aga tundsin, et just seda ma vajan, ja mul oli õigus. Kappasime kaks tundi mäe tipu poole mööda kaljust, libedat, kiviklibust teed. See hetk, kui saime edasijõudnutega oma galopiminutid, on kustumatud,» tunnistas lauljatar.