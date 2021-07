Merylin Nau abielluks võimalusel just selle miljardärist ärimehega: tuleb mõelda tulevikule!

Merylin Nau lasi oma jälgijatel endalt küsimusi küsida. Üks neist oli järgmine: millise kuulsusega abielluksid, kui oleks võimalus? Seltskonnastaar ei pidanud pikalt mõtlema ja kirjutas, et abielluks tõenäoliselt Jeff Bezosega. «I am all about business (äri on oluline – toim),» naeris kaunitar sealjuures.