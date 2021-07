Helen Kõpp loobus Susanna Smanjovi õudusfilmi peaosast: see roll oli ohtlik!

Seltskonnastaar ja näitleja Helen Kõpp tunnistas Elu24-le, et tema Susanna Smanjovi filmis «Nõiad otse põrgust» võtetel edaspidi ei osale, tuues põhjusteks erimeelsused ning usalduse kuritarvitamise.

Naise sõnul oli ta tegelikult algusest peale filmis osalemise kohta kõhkleval seisukohal. «Pigem oli Susanna see kes tahtis, et ma seal osaleksin, mitte niivõrd mina.»

«Pidin loobuma, kuna need võttetingimused ei olnud mulle sobilikud ja see roll oli sõna otseses mõttes ohtlik,» selgitas Kõpp. Peamiseks loobumise põhjuseks tõi ta aga võtetel tehtud pildid, mis meedias ilmusid, ilma naise nõusolekuta. «Ma ütlesin talle, et minust ei tohi pesus pilte ilmuda, ta teadis seda, aga ometi leidsin ma need fotod.» Naise sõnul oli ta pilte nähes lausa šokis, kuna Susanna oli öelnud, et need pildid on vaid omatarbeks, ega ilmu kuskil.

Võttetingimuste kohta ütles Kõpp, et kui muidu kasutatakse ekstreemsete kaadrite filmimiseks kaskadööre, siis antud filmi puhul pidid kogu töö ära tegema näitlejad. «Kaskadöörid on ju ikkagi väljaõppinud inimesed, mina tavainimesena neid ülesandeid ei kannatanud lihtsalt.»

01.07.2021, Lagedi. Susanna Smanjovi filmi võtted. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Läks ainult mõni tund aega, kui juba oli talle asendaja leitud, avalikkusele täiesti tundmatu Ele Nugis. «Kahju muidugi on, et Helen nii otsustas,» ütles filmi režissöör, ning üldiselt ihu ja hing Smanjov Elu24-le. «Aga eks see ole tema valik. Loodame Elega pika ja huvitava koostöö peale.»

Filmi kaasprodutsendi Harly Kirspuu sõnul on tal hea meel, et nii kiiresti probleem lahenes. «Pole midagi öelda, eks on tore, et Eestis jätkuvalt on inimesi, kes on nõus ilma etteteatamiseta lihtsalt punti lüüa ja vaadata mis saab». Kirspuu ütles, et kaalumisel oli tegelikult variante mitu, aga Nugis osutus valituks. «Mul pole aimugi, kes ta on, aga tundub sobivat,» lisas ta.