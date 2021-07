VIDEO ⟩ Popstaar Lizzo vastas kuulujuttudele, justkui ta oleks rahva sekka sukeldudes fännilt elu võtnud

33-aastast Lizzot on saatnud muusikamaailmas suur edu, kuid sellega on tulnud paratamatult kaasa ka ebameeldivad kuulujutud, mis kipuvad kõlama lausa arulagedalt. Lauljanna vastas ühele neist oma TikTokis, lükates ümber kõlakad, et tema tõttu leidis fänn kurva lõpu.

Kuigi kuulujuttu ei toeta miski, tiirlevat see sotsiaalmeedias juba pikemat aega. «Niisiis, olen internetist enda kohta palju tüütuid asju lugenud, kuid kõige rohkem häirib mind kuulujutt, mille kohaselt ma lavalt alla sukeldusin ja kellegi tapsin,» sõnas lauljanna. «See kõlakas... Esiteks, see on vale. Ma ei ole kunagi rahva sekka hüpanud ja mida kuradit... tapnud kellegi?» rääkis ta hämmeldunult.

Olukord võttis Lizzo lausa sõnatuks. «Te kirjutate minu arvele midagi sellist?! Ma tean, et ma olen suur, kuid mitte nii suur,» lisas ta. Demonstreerimaks oma rahva seas «surfamise» oskusi, hüppas ta voodile kõhukat.

Vaata ka «Good As Hell'i» laulja TikToki videot!