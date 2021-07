USA räppari HIV-teemaline sõnavõtt valmistas Elton Johnile ja Dua Lipale pettumust: see õhutab diskrimineerimist!

Dua Lipaga koostöös hittloo «Levitating» välja andnud DaBaby esines Miami muusikafestivalil. Kontserdi ajal palus ta tõsta mobiiltelefonide taskulambid kõigil, kel pole HIVd või kes pole geimehed, kes parklates vahekorda astuvad. Samuti olevat mees väitnud, et HIV tapab kahe kuni kolme nädalaga. See ei vasta aga tõele, sest tänu meditsiini arengule ja tõhusatele ravimitele on võimalik ka haigetel elada täisväärtuslikku elu.