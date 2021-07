KOKKU LOODUD ⟩ Gethel on valmis kolima Lauriga kasvõi Balile: kodu on seal, kus oled sina!

Päeval, mil kohustused olid üle pea kuhjunud, meenutas Gethel Lauri sõnu: «Ma tahaks kõik maha müüa ja Balile minema kolida.» Naise sõnul pidi ta kallimaga nõustuma. «Kuigi armastan meeletult seda, kuhu oleme jõudnud ja mis on meil veel plaanis, on vahel tunne, et tahaks minema põgeneda. Müüa kogu maine vara maha ja minna värviliste puuviljade vahele üksteist nautima,» mõtiskles ta.

Getheli sõnul ei olegi oluline, kus nad on, vaid tähtis on see, et tema kõrval oleks Lauri, tütar Aria ja koer Ruudi. «Kui sa ühel hetkel tõsimeeli gaas põhjas siit ära minna tahad, siis tea, et ma olen sul alati sabas, sest kodu on seal, kus oled sina,» kirjutas naine.

Gethel ei suuda senini uskuda, kui kaugele nad on jõudnud. «Klubist Privé koduperenaiseks ja -meheks siia segametsa põue. Ulme,» sõnas ta. Tehes suhte avalikuks, jutustas paarike Youtube'is, kuis nad Tallinna ööklubis Privé tutvusid. «Jäime jutustama ja jutustasime õhtu otsa,» meenutas Lauri videos.

«Meie ajalugu ja olevik on äge lugu sellest, kuidas kaks inimest on teineteisele loodud. Oleme pidanud korralikult selle suhte nimel töötama, ent läbi tule ja vee ja igasugu muude takistuste oleme ikka tugevate magnetitena teineteise poole tõmmanud. See on nii imeline lugu, mille saatel kunagi laste suhtedraamadele toeks olla,» kirjutas Gethel.

Naine ei väsi kirjeldamast, kui tore tal alati Lauriga on ning et hoolimata tülidest kaalub kõik hea halva üles. «Sinuga saab kõht kõveras naerda, aga ka tühjaks nutta. Ja siis jälle südamepõhjani armastada, aga ka halliks vihastada. Rõõmustada, kurvastada. Aga neid naeratusi pakud sa mulle siiski nii palju rohkem, et unustan rutuga kõik «paha», sest sinuga on nii hea,» tõdes Gethel.