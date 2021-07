Vihane ema: Mu tütar tundis end pesupoes ebamugavalt ooteruumis viibivate meeste tõttu

Nüüd arvab naine, et mehed ei peaks pesupoe läheduses üldse viibimagi ning samal ajal, kui naine pesu valib, võiksid nad hoopis kusagil mujal aega veeta. Postituses kirjutabki ta, et kui sel päeval oleks nendega kaasas olnud ka tütre isa, oleks mees kindlasti läinud mõnda teise poodi.

Lugedes postituse all olevaid kommentaare, võib öelda, et paljud siiski emaga ei nõustunud ja pidasid naise juttu absurdeks. Kuid mitmekümne kommentaari seast võis leida ka mõne üksiku pooldaja.

«Selles vanuses tüdrukuid on viimasel ajal hakatud palju rääkima sellest, kuidas neile on tänaval karjutud seksuaalseid asju ja paljudel juhtudel on neid käperdanud just need mehed, kes näevad välja väga sarnased nagu need pesupoes istunud heasoovlikud mehed,» kirjutas üks.