«Lastega kodus» staar Candace Cameron-Bure sattus taas fännide kriitika alla

See vaatepilt ei istunud aga kuidagi mitte tema fännidele ning naine sattus seetõttu korraliku kriitikarahe alla. Austajate arvats püüdis naine olla ülemäära seksikas või võrgutav ja piibli kasutamine sellises kontekstis neile ei istunud. Näitlejatar ise väidab, et temast saadi väga valesti aru.

Candace selgitas, et kasutas TikToki heli, et teha avaldus oma usuliste veendumuste ja Püha Vaimu kohta. «Ma tavaliselt ei vabanda nende asjade pärast, kuid paljud teist pidasid seda imelikuks ja mul on kahju. See polnud minu eesmärk,» ütles naine.