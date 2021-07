LÕBUS VIDEO ⟩ Maarjamaa kõige ägedama liikluskorraldaja tiitel läheb Raplasse!

Rapla valla Facebooki lehelt võib leida lõbusa video vihmas tantsivast liiklusreguleerijast. Tüdrukule elab kaasa ka netirahvas: «Küllap selline tüdruk ikka teadlikult tuju tõstma ja liiklust korraldama kutsuti. Äge igatahes. Edu rallisõitjatele!» Teises kommentaaris nenditakse, et tüdruk on tõepoolest lõbusa loomuga: «See tüdruk reguleerib kogu aeg nii miks seda pahaks panna? Inimene on ise lõbus ja püüab teisi ka lõbusana hoida! Au ja kiitus reguleerijale, ise teen sama tööd ja see pole lihtne!»