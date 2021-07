Naised on Malluka eksmehest vaimustuses: sellise mehe võtaks iga kell ära!

Youtube'is ja Twitchis toimetav Kardo teatab ühe sotsiaalmediasse postitatud pildi juures järgmist: «Ma näen täiega vaeva uue ja parema Kardo nimel ja ma pean ütlema, et see uus mees meeldib mulle!»

Mehe postitused ei jäta Eestimaa kaunitare sugugi külmaks! Vallalise mehe piltide alla sajab kommentaare nagu seeni pärast vihma! «Ma ütleks, et sa särad. Näed hea ja hoolitsetud välja, tubli mees,» kiidab üks naine Treimanni. «Peaasi, et endale meeldid, muu on tähtsusetu,» julgustab teine.