Reede õhtul klubis Studio tehtud piltidel on Triinu Liis koos ruudulist särki kandva noormehega, kellega koos foto jaoks poseeritakse. Kui toimetusele fotod saatnud kohalviibinu arvates võivad pildid viidata selle, et Triinu Liisi ja Justini suhtes on probleeme, siis mõlemad kinnitavad justkui ühest suust, et neil on kõik väga hästi ning põsemusi oli tehtud vaid fänni palvel ühise foto tarbeks - pildi tegemise ajal seisis Justin kohe fotograafi kõrval.