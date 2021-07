PULMAMÕTTED ⟩ Kaisa Abner oleks neli aastat tagasi naernud, kui keegi oleks öelnud, et ta abiellub

«Seda küsimust ma olen nüüdseks vist isegi rohkem kuulnud, kui seda, et «Kas sa oled off-season või valmistud ka? Palju juurde oled võtnud ja kui palju alla on vaja võtta?»,» tõdes Kaisa Abner naerusuiselt. Naise sõnul on muidugi teistmoodi tunne. «Mitte midagi pole muutunud, aga samas muutunud on nii palju,» selgitas ta.

Kaisa sõnul pole tal kunagi olnud suurt usku sellesse, et allkirjad paberil kedagi koos hoiaks või muul moel üksteise üle teatud õigused annaks. «Küll aga muudab suhet see, kui kaks inimest lubavad üksteisele siiralt südamest-südamesse olla üksteise kõrval ja üksteisele toeks. Igavesti,» mõtiskles fitnesskaunitar.

«Kui keegi oleks mulle öelnud neli aastat tagasi, et ma abiellun - no ma oleks ta välja naernud,» tõdes Kaisa. Naise sõnul uskus ta küll abielusse, kuid mitte sellesse, et enda kõrvale sellise inimese leiab, kellega altari ette astuda. «Uskuge mind, minu 2 suurimat hirmu elus on olnud abielu ja eluasemelaen. Esimese olen suutnud seljatada 😂,» naljatas ta.

Fitness-sportlase sõnul on ta pisut vanamoodne, kui asi puudutab abielu. «Ma usun, et abielus saab olla korra elus - tundub kummaline igal aastal uuele inimesele igavesti lubada midagi… Kui palju see lubadus siis maksab ka? See on minu tõde, igalühel oma,» kirjutas ta.