VIDEOREPORTAAŽ JA GALERII ⟩ Augustibluus on täitnud Haapsalu mõnusa suminaga

Augustibluusi festival on taaskord täitnud Haapsalu rahvaga. Üle linna toimunud kontsertidel rahvast puudust ei tulnud ning kes piletit osta ei raatsinud, see kõlgutas jalga kaasa võetud matkatoolis teisel pool väravaid.

Võtsin suuna lossihoovi poole, et üle vaadata ka seal toimuv, sest tegu on ikkagi ju festivali südamega. Väravas hakkas mulle kohe silma noormees käsitööpoes, kes bluusi saatel oma instrumente demostreeris. Tuleb tõdeda, et see tuli tal suurepäraselt välja.