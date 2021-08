COPY-PASTE ⟩ Victoria Beckhami tütar tõmbas selga ema kalli kleidi!

Nimelt on tegu Beckhami enda disainitud kleidiga, mille hinnaks on ligi 1200 eurot.

«Appikene, ta on imekaunis! Täielik modellimaterjal,» sõnas üks. «Justkui isa suust kukkunud,» märkis teine. «Armas jäädvustus! Ma alati mõtlen, et sina näed täpselt nagu Harper välja, kuid siin on ta hoopis isa nägu,» kirjutas keegi.