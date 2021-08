VIDEO ⟩ Vetelpäästja jõuline käitumine tekitab linlastes küsimusi

Kell 19.40 märkas G4S rannavalvur Stroomi rannas kaelani vees olevat purjus 40. eluaastates meesterahvast, kellele veidi varem oli tehtud märkus, et joobes peaga ei tohiks ujuma minna.

Kui vetelpäästjad märkasid, et mees oli siiski vette läinud, läksid nad tema juurde ja palusid tal veest välja minna. Selle peale muutus mees aga rannavalvurite sõnul agressiivseks ja osutas füüsilist vastupanu.

TikTokki on postitatud rannas toimunust video, mille all kommentaariumis on nii mõnedki arvamust avaldanud.