Tartu populaarseim juuksur Alar Kuzmin rääkis möödunud aastal saates «Kuuuurija», et tema kauneid sõbrannasid üritati Tartu ööklubis Vabank korgijoogiga mürgitada. Eile visati aga staarjuuksur ootamatult klubist välja, ning mees kardab, et tegu on isikliku vimmaga tema vastu.