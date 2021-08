Jaagup Kreem põrutab Anneli Otile: ole kena, võta oma asjad ja astu tagasi!

«Käige vaktsineerimas ära ja tehke nii, et see riik f*****g lukku ei läheks! Me oleme sellest mängust nii tüdinud! See ei ole okei,» sõnas Kreem.

Mees tunnistas, et 9. augustist rakenduvad uued koroonareeglid on Terminaatori jaoks juba mitu tulevast esinemist ära rikkunud. «Ma tahaksin öelda, et kultuuriminister, ole kena, võta oma asjad, paki oma kohvrid ja kastid seal kabinetis ja astu tagasi!» põrutas ta Anneli Otile, kes on viimasel ajal palju segadust külvanud seoses oma seisukohaga vaktsiinide suhtes.