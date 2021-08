2008–2020 põles Türgis aastas keskmiselt 13 516 hektarit metsa, kuid sel aastal on põlenud juba 95 000 hektarit, teatab afp.com.

Võimude teatel on evakueeritud tuhandeid inimesi ja evakueerimine jätkub. Senistel andmetel on hukkunud kaheksa inimest, nende seas on kaks surnut, kes leiti ühest majast põlenuna.