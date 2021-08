Märtsikuus käis Kristel Kajastu oma 3-aastase pojaga vereanalüüse andmas, peale mida selgus, et poisi kehas on ferritiini puudujääk. Perearst kirjutas välja kaks pudelit rauasiirupit, et näidud taas korda saada. Nüüd juulikuus suundus pere taas arsti juurde, et näha, kas olukord on paranenud. Taaskord oli ferritiini näit liiga madal ja välja kirjutati rauasiirup.