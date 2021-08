VIDEO ⟩ Ariana Grande astub lavale menuka videomängu virtuaalkontserdil

6.–8. augustini tuuakse mängijateni alternatiivreaalsuse kontsert. Fortnite avaldas täna, et Ariana Grande on üks esinejatest Rift Touri kontserdil, mis algab tuleval reedel. Mänguarendaja soovitas huvilistel varakult kohal olla, et uudsest üritusest mitte ilma jääda, kirjutab Engadget.