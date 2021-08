74-aastast filmistaari saatsid tema rattateekonnal kaks sõpra. Kolmest sõbrast olid aga kõige võimsamad rattarehvid just Schwarzeneggeril.

Vägev pole mitte ainult ratta välimus – see on spetsiaalselt staarile valmistatud Matchless Urbani elektrijalgratas, mis maksab umbes 5500 dollarit ehk pea 4630 eurot, vahendab Page Six.