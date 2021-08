ELU 25 ⟩ Juku-Kalle Raid ja Andres Adamson: Kas Katariina I oli eestlane?

Visalt ringlevad kõlakad, justkui olnuks Katariina I näol tegu kirjaoskamatu Eesti talutüdrukuga, kes Peetrile koos muude kulinatega sõjasaagiks toodi ja kes enne Peetriga abiellumist Vene ülikkonna seas sõna otseses mõttes käest kätte käis. Sellest hoolimata tundis Peeter I oma abikaasa vastu sügavat kiindumust ja sõprust ning tegelikult ei saa üldse alahinnata Katariina I poliitilise otsustaja rolli toonasel Venemaal. Katariina I elu on täis vastuolusid, toonase aja kohta on kurioosum juba seegi, et enne "tsaari kätte" sattumist oli ta juba oma kodukohas abielus ning ametlikult ei lahutanud ka pärast abielu tsaariga.

Teisalt pretendeerivad Katariina I päritolule veel mitu riiki ja rahvast. Nii näiteks usuvad lätlased, et tegu oli läti neiuga, leedukad aga arvavad, et leedulannaga. Ajaloolane Andres Adamson on kogunenud Juku-Kalle Raidi köögilauda ja me vaatame, kuidas kirjaoskamatu näitsik õukonda sattus, räägime ajastust ning üritame aru saada, kas Katariina I oli tõesti eestlane.