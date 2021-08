Viieaastast tütart rinnaga imetav Playboy täht: mu tissid meeldivad talle siiani

Elu24 vahendas 2020. aasta märtsis, et räppar Ice-T abikaasa Coco Austin jagas sotsiaalmeedias oma miljonite fännidega kaadrit sellest, kuidas ta oma nelja-aastast tütart imetab. Naine sõnas toona, et toidab last rinnaga, sest see «pakub lohutust».

«Ajal, mil tundub, nagu maailm hakkaks lõppema... kogu endasse nii palju armastust kui võimalik,» kirjutas pildiallkirjaks Coco, kelle pärisnimi on Natalie Marrow.

Tundub, et naine toidab oma nüüdseks viieaastast tütart Chaneli siiani rinnaga ja netirahvas pole sellega siiski leppinud. «Ta kavatseb teda rinnaga toita seni, kuni ta on 25-aastane,» kommenteeris keegi sarkastiliselt naise Instagrami postituse alla.

Coco kaitses oma valikut ja kommenteeris olukorda meediaväljaandele US Weekly.

«Chanelile meeldivad mu tissid siiani. See loob ema ja tütre vahel suurt hingelist lähedust,» tõdes Playboy modell ja lisas, et tema tütrele meeldivad ka hamburgerid ja liha. «Aga Chanelile meeldib aeg-ajalt ka väike suupiste.»

«Miks ma peaks selle temalt ära võtma? Kui ta ei taha seda, hea küll, siis on aeg lõpetada. Aga mina ei hakka talle ei ütlema,» lisas Coco. Samuti lasevad Playboy modell ja tema räpparist abikaasa Ice-T tütrel otsustada, kus ta magab ja lubavad tal ka enda voodis magada. «Kutsume seda perekonna voodiks. Meil on Chanel ja kõik neli koera,» täpsustas Coco.

Tütre imetamisest möödunud aastal pilti jaganud Coco tõdes toona, et postitas sellise pildi, sest teab, kui oluline on see teistele emadele, kes samuti oma lapsi imetavad. «Ma kirjutan beebiblogi oma teekonnast koos Chaneliga ning varsti kirjutan ka sellest, mis tunne on nelja-aastast last jätkuvalt rinnaga imetada.»

«Ma saan väga palju kirju inimestelt, kes soovivad, et ma sellest räägiks!» lisas naine.

Loomulikult sai ta sellise avalduse eest nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet. «Natuke veider, et sa seda veel nelja-aastasega teed,» kommenteeris üks jälgijatest aasta tagasi. «See on veider. Ma toetan rinnaga toitmist väga, aga pärast teist eluaastat peaks see lõppema!» lisas veel teinegi.