KLÕPS ⟩ Reese Witherspooni tütar jagas pilti koos kallimaga ja pani fännid kukalt kratsima

Juba aastaid on räägitud, et 21-aastase Ava on oma emaga äravahetamiseni sarnane. Nüüd on aga märgatud sarnasust ka Ava kallima ja tema isa, Ryan Phillippega. Ava kallima nimi on Owen Mahoney ja noored tunnevad üksteist juba paar aastat, vahendab Page Six.