Ada Marie Nelke avastas enda jaoks huvipakkuva eriala: influencer'id, pange end valmis!

Ada Marie jälgijad uurisid suunamudijalt, kas tal on plaanis ka kõrgharidus omandada. «Tükk aega arvasin, et ülikool on minu jaoks done (kõik – toim) ja mul ei ole seal midagi, mida ma tahaksin. Kuni eilseni, kui ma läksin huvi pärast vaatama Tallinna Ülikooli lehele ja vaatama, mis bakalaureusekraade nad pakuvad,» jutustas ta.