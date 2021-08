Lõuna-Euroopa mitmes riigis on juba nädala olnud kuumalaine, milles õhutemperatuur on tõusnud +44 kraadini. Kuumus ja põud on mitmel pool tekitanud ulatuslikke maastiku- ja metsapõlenguid, mille kustutamisse on suunatud suured tuletõrjejõud.