PILTUUDIS ⟩ Šoppa tartlase moodi ja sind visatakse poest välja!

Mida aga peaks tegema, kui tuled isikliku elektritõukerattaga poodi? Kommentaariumis on inimesed eri meelel. «Pood ei ole selles süüdi ja ei vastuta selle eest, et on leiutatud tõuksid, mida ei saa lukustada,» ütleb üks. Teine aga arvab, et isikliku sõiduvahendi ohutuse tagamine ostlemise ajal on oluline. «Ma ei luba ka oma lapsel tõuksi poe ukse taha jätta. Seda ei saa lukku panna nagu ratast. Kes garanteerib, et keegi seda ära ei varasta?»