RAHVAS SAHISTAB ⟩ Vana arm ei roosteta? Zevakin tõrjub endise pruudiga seotud suhtekõlakaid

Teine küsib, kas Andrei Zevakinil vana arm ei roosteta. «Tundub, et nad on ekskallimaga taas koos...»

«Andrei Zevakin on jäänud pildile koos enda endise kallimaga Kelli-Karita Jefimoviga. Noored on vist taas teineteist leidnud,» lisab üks anonüümne vihjesaatja.

Kas kuulujuttudel on ka alust? «Ses suhtes tore, kui inimesed teavad minu personaalsest elust rohkem kui ma ise,» naerab Andrei ja kinnitab Elu24 -le, et ei ole Kelli-Karitaga koos.

Aprilli alguses tuli ilmsiks, et muusikaprodutsent ja juutuuber Andrei Zevakin on taas vallaline. Vaevalt jõudis Zevakin poissmeheelu nautida, kui juba küsiti aprillis uudishimulikult, kas ta on koos Greta Korjuga Türgis. Zevakin kummutas kõlakad ning kinnitas, et tema viibis hoopiski teisel pool ookeani.

Kaua aga Zevakin rahus olla ei saanud, sest selgus, et juutuuberiga oli reisil kaasas üks teine blond kaunitar. Neiu vilksas läbi ka tema ühest reaktsioonivideost. «Tere, Eesti rahvas, ma näitan teile oma uut naist, see on mu uus naine Dagni,» tutvustas juutuuber kaunist reisikaaslast vaatajatele. See oli aga siiski nali ning reisil oldi suurema seltskonnaga. «Dagni on tegelikult mulle nagu õde,» avaldas Zevakin.