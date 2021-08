Türgi edelaosas on juba nädala lõõmanud maastikupõlengud, milles on elu kaotanud vähemalt kaheksa inimest. Türklased on valitsuse ja president Recep Tayyip Erdoğani peale vihased, et võimud reageerisid kriisile aeglaselt ja kustutustööd on halvasti organiseeritud.