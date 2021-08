Mallukas kodustas nigelates tingimustes kasvanud eksootilise lemmiklooma

«Kuidagi läks nii, et...mul on nüüd siil. Kui mulle enne tundus, et mu uus 100-ruudune kodu on neljale elanikule piisav, siis vaikselt hakkan selles ka kahtlema,» kirjutas Mariann oma blogis. Nüüd toimetab Marianni kodus viis liiget - tütred Marta ja Mari, kass Lende, jänes Liisu ja siil nimega Tiit.

Naise uueks pereliikmeks on Aafrika kääbussiil , kelle naine hirmsatest tingimustest päästis. «Sain ta ühelt väga ebaadekvaatselt kasvatajalt, kellelt ei soovitata siili osta,» rääkis Mariann Elu24 -le. «Ta haises, oli üleni kaetud kaka ja…mullaga? Ma ei tea, mille sees teda hoiti. Igatahes ei olnud need talle teps mitte õiged tingimused ega saanud ta ka õiget sööki,» tõdes naine.

Naise süda aga pisikest looma sinna jätta ei lubanud ja siilipoiss nimega Tiit sai uue kodu Marianni juures. Facebooki siilide grupist sai naine mitmeid nõuandeid ja järgmisel nädalal seatakse Tiiduga sammud arsti juurde. «Tuleb välja, et siiliarste Tallinnas jalaga segada ei ole, mistõttu tuleb päris kaua oodata. Õnneks mulle tundub, et nüüd ära pestuna on ta täitsa kabe,» kirjutas Mariann. Värske lemmikloomaomaniku sõnul on siilike kaunis hästi kohanenud ja sööb ning joob juba täitsa kenasti.