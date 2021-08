PILDID ⟩ Lapsekasvu mehega abiellunud Aafrika Kim Kardashian tõmbas endale tule kaela

Aafrikast pärit pluss-suuruses modellil Eudoxie Yaol on Instagramis üle 1,6 miljoni fänni. Elevandiluurannikult pärit Yao väidab, et tal on suurim tagumik kogu Lääne-Aafrikas ja teda kutsutakse hellitavalt Aafrika Kim Kardashianiks, vahendab The Sun.

Briti meedia vahendas juba neli aastat tagasi, et naine on suure tagumikuga kokku ajanud väikese varanduse. Sarnaselt Kardashianile kasutab Yao oma kehakumerusi eri toodete reklaamimiseks ja müümiseks. Ta on ka sage külaline Aafrika telesaadetes.

Fännidele jagab Yao Instagramis endast kuumi kaadreid. Kuid aeg-ajalt satub Yao sotsiaalmeediasse ka tema abikaasa, muusik Grand P.

Just nende postituste alla, kus Yao koos kaasaga poseerib, jäetakse ohtralt halvustavaid kommentaare. Yaod aga kriitika ei huvita, sest tema sõnul pole suurus oluline.

Paljud kriitikud jätavad paari ühiste piltide alla roppusi ja nii mõnigi nimetab Yao abikaasat tema pojaks. Tagasihoidlikumad kommenteerijad peavad aga nende suhet reklaamitrikiks ja mõned usuvad, et Yao eesmärk on muusik rahast tühjaks imeda.

Samas on nende truud fännid kinnitanud, et suhe on siiras ja mõlemad on Guineas iseseisvalt kuulsad. Näiteks on ligi kaks aastat tagasi Youtube'i lisatud Grand P esinemist vaadatud üle 4,5 miljoni korra.

Muusik Grand P, kelle kodanikunimi on Moussa Sandiana Kaba, sündis 1990. aastal progeeriaga – haigusega, mis põhjustab raugastumist lapsepõlves. Raske ja haruldane geneetiline haigus mõjutab mehe pikkust, kuid vaatamata sellele naudib Grand P elu täiel rinnal.

Alles hiljuti üllatas ta oma fänne sellega, et on suhtes ja plaanib abielluda. Youtube'i kanal HotNaija vahendab, et paar on tänaseks ka abiellunud. Ühtlasi nimetatakse Youtube'i kanalil Grand P'd miljardäriks.

Kuigi kriitikud ei usu nende suhte ehtsusesse, on nii Yao kui ka Grand P kinnitanud, et nende suhe on päris.