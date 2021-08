Brasiilia vutiässa Neymari ekskallim kostitas fänne ahvatleva pildiseeriaga

Ameerikas sündinud ning Kuuba ja Horvaatia päritolu Natalia Barulich on 28-aastane modell, kellel on Instagramis 3,6 miljonit jälgijat, vahendab The Sun .

Natalia on tuntud ka kui Brasiilia vutiässa Neymari ekskallim. Nende armusuhte kuulujutud said alguse 2020. aasta veebruaris, kuid tänaseks on nad lahku läinud, vahendab The Sun.