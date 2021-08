Juhtub ka parimatel! Britney Spears jäi puhkusel olles luku taha

Kell oli 2 öösel, kui popstaar otsustas vanni minna. Vannitoas olles avastas Britney, et on unustanud teise tuppa näopesuvahendi, ja oh seda üllatust, kui vannitoa uks enam ei avanenud. «Ma mõtlesin, et okei, see on lihtsalt vannituba, ma saan siit välja,» kirjutas Britney, kelle õnnetuseks kõik nii libedalt ei läinud.