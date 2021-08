Jõusaalihunt Dwayne Johnson avaldas, miks tal tippvormis kõhulihaseid pole

Wiredile antud intervjuu ajal küsis Dwayne Johnsoni ekraanipartner Emily Blunt, miks mehel kõhulihaseid pole, vahendab Us Weekly. «Neil pole midagi viga. Selles on asi – ma arvan, et kuna Instagramis on neil fitnessimodellidel need uskumatud kuus-, kaheksa-, 12- ja 24-pakid, siis mul on näiteks viis ja pool pakki, mõnikord neli ja pool pakki!» naljatas 49-aastane Johnson kõhulihastest rääkides.