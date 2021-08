PILDID ⟩ Vaata, millise krundi kinkis Haapsalu linn olümpiasangar Katrina Lehisele!

Lehise treeneritele on juba preemiad olemas, kuid vehklejale sooviti kinkida midagi erilisemat. Selleks on 1855-ruutmeetrine elamukrunt Paralepas aadressil Paralepa tee 14.

Elu24 käis Haapsalus uurimas, milline see krunt välja näeb. Arvasime, et meid ootab eest korralikult hooldatud muruplats, kuid kohale saabudes avanes hoopis teine vaatepilt.

Vana raudtee ääres olev krunt on täis uhkeid suuri männipuid ning maja sinna kohe peale ehitada ei saaks. Kui aga vaadata tulevikku, on võimalus, et just selle krundi eest hakkab kunagi taas sõitma ka rong.