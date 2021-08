KLÕPS ⟩ Koos emaga suve veetnud Kethi Uibomägi: temast on saanud absoluutne parim sõbranna!

Heledapäised ema ja tütar naudivad üheskoos tegusat suve. Alati särav Kethi kirjutas ema kohta Instagramis ka paar armsat rida. «Mul on oma emmega ikka tõeliselt vedanud. Ma ei saa aru, kuidas ta oma kõiki kolme tütart on kasvatanud nii, et temast on saanud absoluutne parim sõbranna meie kõikide jaoks 😍,» rõõmustas ta.