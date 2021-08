Leedul on juba mõnda aega probleeme Valgevenest saabuvate ebaseaduslike migrantidega, kellest enamik on pärit Iraagist. 1. augustil saabus Valgevenest Leetu rekordarv migrante – 287. Aasta algusest siiani on Valgevenesse saabunud 4026 migranti, kellest enamik liikus edasi Leetu.